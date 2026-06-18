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НовостиОбщество18 июня 2026 6:09

Более 7,5 тысячи бюджетных мест ждут первокурсников в Смоленской области с 20 июня

Приёмная кампания стартует 20 июня
Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Целевая квота по программам высшего образования — 457 человек, больше всего в СмолГУ и медуниверситете. На педагогические специальности планируют набрать 127 целевиков.

Для студентов-целевиков действуют меры поддержки: повышенные стипендии до 20 тысяч рублей, компенсация за жильё до 1000 рублей в месяц. Молодым педагогам помогают с ипотекой — выплата до 2 миллионов рублей на первоначальный взнос. Выпускникам-целевикам доплачивают по 5–6 тысяч рублей ежемесячно. Предложения о целевом обучении размещены на портале «Работа в России».

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на ПМЭФ Смоленская область заключила соглашения на 13 миллиардов рублей.