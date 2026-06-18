В Велиже заменят более 2,3 км водопроводных сетей

Фото из архива. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Капремонт начался по улицам Победы, Красинец, Куйбышева и Недоговорова. Вместо старых кирпичных колодцев установят 32 железобетонных. Новые сети обеспечат водой школу №2 и православный детский сад. Завершить работы планируют летом 2026 года.

В 2025 году в Велиже уже построили новый водозабор на улице Еременко, который обеспечивает водой многоквартирные дома, частный сектор, больницу и детский сад.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что более 7,5 тысячи бюджетных мест ждут первокурсников в Смоленской области с 20 июня.