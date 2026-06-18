За ночь над Смоленской областью сбили три украинских беспилотника

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Беспилотники уничтожили дежурные силы Министерства обороны России, сообщил губернатор Василий Анохин. Пострадавших и разрушений нет. На местах падения обломков работают экстренные службы. Жителей просят при обнаружении частей БПЛА не подходить к ним и звонить по номеру 112.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске с 26 по 28 июня пройдёт главный молодёжный праздник с хедлайнерами Bearwolf, Elman и Jony. Вход свободный. Также в Велиже заменят более 2,3 км водопроводных сетей за 13 миллионов рублей. Капремонт начался по четырём улицам, завершить работы планируют летом 2026 года.