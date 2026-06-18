Число укушенных клещами в Смоленской области выросло на треть за неделю

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За последнюю неделю в медицинские организации Смоленской области обратились 178 человек, пострадавших от присасывания клещей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области. Из них 44 ребёнка. Это на 32 процента больше, чем на предыдущей неделе.

Всего с начала года в больницы обратились 893 человека. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» с начала года исследовали 258 клещей, снятых с людей. В 50 случаях обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), в 7 — возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 1 — возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.