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НовостиОбщество18 июня 2026 6:32

Более 300 млн рублей направят на модернизацию водоснабжения и канализации в Смоленске

Источник:kp.ru
Фото: Администрация г. Смоленска.

Фото: Администрация г. Смоленска.

Сети заменят под 10 дорогами и 20 проездами — работы завершат к 1 июля, сообщает администрация Смоленска. Также строят системы водоотведения в Миловидове, водоснабжения в посёлке 430 км и канализационную насосную станцию от Гедеоновки вдоль Московского шоссе. Полностью её достроят в 2027 году.

Основные работы ведут бестраншейным методом, чтобы не создавать неудобств жителям и водителям. Там, где раскопок не избежать, благоустройство обязаны восстановить в кратчайшие сроки.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что число укушенных клещами в Смоленской области выросло на треть за неделю.