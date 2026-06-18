Более 300 млн рублей направят на модернизацию водоснабжения и канализации в Смоленске

Фото: Администрация г. Смоленска.

Сети заменят под 10 дорогами и 20 проездами — работы завершат к 1 июля, сообщает администрация Смоленска. Также строят системы водоотведения в Миловидове, водоснабжения в посёлке 430 км и канализационную насосную станцию от Гедеоновки вдоль Московского шоссе. Полностью её достроят в 2027 году.

Основные работы ведут бестраншейным методом, чтобы не создавать неудобств жителям и водителям. Там, где раскопок не избежать, благоустройство обязаны восстановить в кратчайшие сроки.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что число укушенных клещами в Смоленской области выросло на треть за неделю.