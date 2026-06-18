В Смоленске 18 июня на семи улицах и переулках отключат холодную воду

Фото из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 9 до 21 часа без воды останутся жители улиц Дзержинского, Пушкина, Пионерской, Больничной, Парковой, Мало-Краснофлотской, Большой Краснофлотской, а также Больничного и Краснофлотских переулков, сообщает «Горводоканал». Под отключение попадают десятки домов — от домов №33–55 на Дзержинского до домов №4–128а на Большой Краснофлотской. Подвоз воды организуют по заявкам по телефону 8(4812)38-18-50. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что более 300 миллионов рублей направят на модернизацию водоснабжения и канализации в Смоленске. Сети заменят под 10 дорогами и 20 проездами.