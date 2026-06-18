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НовостиОбщество18 июня 2026 11:09

Агитационный поезд «Единство в Памяти. Сила в Подвиге!» встретили в Вязьме

Источник:kp.ru
Фото: Правительство СО.

Фото: Правительство СО.

На железнодорожную станцию Вязьмы прибыл уникальный состав с образцами военной техники и тематическими вагонами-экспозициями. За время стоянки выставку посетили около 7000 жителей. Кульминацией дня стал концерт на открытой платформе-сцене, где артисты исполняли песни военных лет и современные патриотические композиции. 20 июня в 8:10 поезд прибудет в Смоленск на железнодорожный вокзал, вход свободный до 12:50.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске 18 июня на семи улицах и переулках отключат холодную воду.