Агитационный поезд «Единство в Памяти. Сила в Подвиге!» встретили в Вязьме

Фото: Правительство СО.

На железнодорожную станцию Вязьмы прибыл уникальный состав с образцами военной техники и тематическими вагонами-экспозициями. За время стоянки выставку посетили около 7000 жителей. Кульминацией дня стал концерт на открытой платформе-сцене, где артисты исполняли песни военных лет и современные патриотические композиции. 20 июня в 8:10 поезд прибудет в Смоленск на железнодорожный вокзал, вход свободный до 12:50.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске 18 июня на семи улицах и переулках отключат холодную воду.