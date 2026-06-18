Шесть смоленских учителей получили премии за достижения в педагогике

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Победителями конкурса Минпросвещения стали педагоги из Смоленска, Вязьмы и Гагарина, сообщает Министерство образования Смоленской области. В их числе — учителя истории, информатики и начальных классов. Каждый из них получит денежную премию из федерального и регионального бюджетов.

В регионе действуют меры поддержки педагогов: субсидии на обучение, помощь с жильём для целевиков и участников «Земского учителя». Губернатор Василий Анохин подчеркнул, что область стремится обеспечить востребованность учителей.

Имена победителей конкурсного отбора 2026 года:

- Учитель истории и обществознания Лицея имени Кирилла и Мефодия города Смоленска Жвикова Ольга Сергеевна

- Учитель истории и обществознания Средней школы № 33 города Смоленска Захарова Татьяна Юрьевна

- Учитель информатики Андрейковской средней общеобразовательной школы Вяземского муниципального округа Смоленской области Мандриков Виктор Григорьевич

- Учитель начальных классов Центра образования для детей с особыми образовательными потребностями города Смоленска Павлова Людмила Петровна

- Учитель начальных классов Средней школы № 1 им. Ю.А. Гагарина города Гагарина Пилипчак Светлана Анатольевна

- Учитель начальных классов Средней школы № 2 им. Е.В. Камышева города Гагарина Томашевич Елена Николаевна.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Вязьме встретили агитационный поезд «Единство в Памяти. Сила в Подвиге!». За время стоянки выставку посетили около 7000 человек. 20 июня состав прибудет в Смоленск.