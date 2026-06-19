Смоленские медики получили награды в преддверии профессионального праздника

Фото: Правительство Смоленской области.

В преддверии профессионального праздника губернатор Василий Анохин вручил областные и ведомственные награды сотрудникам учреждений здравоохранения, сообщает Правительство Смоленской области. В регионе работают более 4 тысяч врачей и свыше 7,5 тысячи медицинских работников среднего звена.

За последние годы в регионе провели модернизацию отрасли: приобрели современное оборудование, расширили диагностические возможности больниц, создали первичные сосудистые и травматологические центры. В 2025 году закупили более 2 тысяч единиц оборудования и 60 санитарных автомобилей, в этом году поступило ещё 70 единиц. На пяти объектах идёт капитальный ремонт.

Для медиков действуют меры поддержки: программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», региональная выплата 1 миллион рублей врачам в ЦРБ, компенсация на оплату ЖКУ (1200 рублей) и аренду жилья (до 10 тысяч рублей в месяц). В 2025 году предоставили 14 служебных квартир, в этом году получат ещё 22.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что шесть смоленских учителей получили премии за достижения в педагогике.