В Смоленске 22 июня отключат холодную воду на семи улицах

Фото из архива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 9 до 24 часов без воды останутся жители улиц Исаковского, Чаплина, Герцена, Мира, Нахимсона, Энгельса и 8 Марта, сообщает «Горводоканал». Под отключение попадают десятки домов, включая центральный тепловой пункт на Энгельса, 16. Подвоз воды организуют по заявкам по телефону 8(4812)38-18-50. После окончания работ качество воды может временно ухудшиться.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 130 участников из России, Беларуси и Абхазии съехались на слёт «Наш вектор» в Смоленском Поозерье. 10 дней в палаточном лагере на берегу озера Рытое провели ребята из разных регионов. Инициатор слёта — военкор Семён Пегов. Участники соревновались, ходили в походы и сплавлялись на байдарках.