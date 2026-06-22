В Каменке открыли обновлённый мемориал воинам-землякам

Фото: smolensk.er.ru.

Памятник, установленный ещё в 1970-е годы по инициативе работников совхоза «Каменский», расположен прямо на федеральной трассе Москва-Минск, так что теперь подвиг поколения победителей видят не только местные жители, но и тысячи проезжающих мимо водителей и пассажиров. Центральный образ монумента — мать и ребёнок, символ утраты, памяти и надежды, — был изготовлен в Белоруссии и по частям доставлен в деревню много лет назад, а теперь получил новую жизнь.

Обновление комплекса прошло в рамках проекта «Единой России» «Историческая память», который в регионе возглавляет секретарь реготделения партии, председатель областной Думы Игорь Ляхов. За время реконструкции восстановили элементы памятника, обновили покрытие, благоустроили прилегающую территорию, уложили брусчатку, провели освещение и озеленение. Церемония открытия под названием «Завтра была война» состоялась накануне Дня памяти и скорби и была приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Семьсот пять воинов — это 705 семей, которые не дождались своих отцов, сыновей, братьев. Такие памятники должны иметь достойный вид. Особенно сегодня, когда в мире предпринимаются попытки переписать историю и обесценить подвиг советского солдата. Наша задача — не только сохранить памятник, но и вернуть связь поколений, чтобы сюда приходили дети, чтобы здесь всегда были живые цветы», — подчеркнул Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

Проект реализован совместными усилиями депутатов областной Думы, реготделения «Единой России», активистов «Молодой Гвардии» и неравнодушных жителей. Восстановление мемориала — только первый этап. В планах — поднять архивы, найти семьи тех самых 705 бойцов, восстановить их истории и передать их новым поколениям. Непосредственное участие в благоустройстве принимал депутат облдумы Сергей Калистратов, который отметил, что раньше территорию мемориала каждый год приводили в порядок вручную, но требовалось серьёзное капитальное обновление.

На открытии выступил и участник СВО, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в регионе Егор Цыганов. Он рассказал, что тема памяти проходит через его собственную семейную историю — деды и прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной, а прабабушка пережила оккупацию и плен. «То, что мы делаем сегодня, те работы, которые осуществляем по восстановлению памятников — это та малая часть, которую мы можем привнести в увековечивание памяти поколения победителей», — сказал он.

Жители Каменки тоже пришли на открытие. Одна из них, Раиса Романенко, поделилась историей своего отца, который был призван в первые дни войны и не дожил до Победы всего несколько недель. «Он очень верил в Победу. И для нас важно, что теперь сюда приходят молодые люди, ухаживают за памятником, помнят», — сказала женщина.

Фото: smolensk.er.ru.

Обновлённый мемориал в Каменке стал частью масштабной работы по партпроекту «Историческая память», направленного на сохранение воинских захоронений и памятных мест по всей стране. Это направление также отражено в Народной программе «Единой России».

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о том, что смоляне 22 июня присоединились к общероссийской минуте молчания в День памяти и скорби, и рассказывала о памятных мероприятиях, которые прошли в регионе в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.