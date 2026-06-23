Смоленская пара следователей представит регион на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Фото: Правительство Смоленской области.

8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» в Москве пройдёт III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Масштабное событие, организованное Национальным центром «Россия» совместно с Правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы, уже третий год подряд объединяет молодожёнов со всей страны. В 2026 году, объявленном Президентом Годом единства народов России, главная тема фестиваля — «Едины в любви».

В День семьи, любви и верности, 8 июля, в Национальном центре «Россия» пройдёт церемония единовременного бракосочетания влюблённых пар. В этом году география фестиваля расширяется: помимо Москвы, праздничные бракосочетания состоятся в филиалах центра в Красноярском и Приморском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Участниками станут пары из более чем 50 регионов России, а также интернациональные и зарубежные пары из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

Смоленскую область на фестивале представят Шелпаков Владислав и Кинос Ирина. Их знакомство началось необычно: Ирина, молодой следователь, получила в помощь опытного следователя-криминалиста Владислава для совместного расследования уголовного дела. Несколько дней, проведённых за анализом улик, осмотрами вещественных доказательств и допросами, показали, что они близки по духу, мыслям и увлечениям. После завершения расследования Владислав признался в своих чувствах — с того момента их объединяет не только любовь к справедливости, но и настоящая любовь друг к другу.

О фестивале пара узнала после подачи заявления в ЗАГС Смоленской области о регистрации брака. Им предложили поучаствовать в мероприятии в Москве, и они с радостью согласились. «Для нас участие в фестивале — это возможность стать мужем и женой в рамках всероссийского мероприятия, где будут представители всех регионов нашей страны. Сам формат фестиваля необычен для начала семейной жизни и обязательно принесёт только незабываемые впечатления», — поделились молодожёны.

Владислав и Ирина также дали совет другим парам, готовящимся к созданию семьи: «Хочется пожелать учиться доверять друг другу, несмотря ни на что, ведь семья является главной опорой в нашей жизни. Обязательно необходимо слушать и слышать друг друга. А так, конечно, пожелаем счастья и удачи в семейной жизни!».