В больницы Смоленской области поступило новое диагностическое оборудование

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В Смоленской области продолжают модернизировать материально-техническую базу медицинских учреждений. Новое оборудование поступило в Смоленский областной институт патологии. Техника нужна для проведения лабораторных исследований и приобретена в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области». Современные аппараты помогают врачам быстрее и точнее изучать образцы тканей, выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и устанавливать точные диагнозы.

Обновили технику и в Клинической больнице № 1 Смоленска. В учреждение передали современную эндоскопическую систему. Новая аппаратура даёт изображение высочайшей чёткости с функцией оптического и цифрового увеличения. Это позволяет врачам находить болезни на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Всего в 2026 году планируют закупить новое оборудование для 30 объектов здравоохранения. Больницы региона получат около 300 единиц современной техники, включая 46 единиц для реабилитации и 9 единиц так называемого тяжёлого медицинского оборудования.

Новые аппараты уже поступили в Велижскую, Демидовскую, Ельнинскую, Кардымовскую, Краснинскую, Монастырщинскую, Починковскую, Руднянскую, Смоленскую и Хиславичскую центральные районные больницы. Также оборудование получат Клиническая больница скорой медицинской помощи, Смоленская областная клиническая больница, Смоленский областной онкологический клинический диспансер, а также Вяземская, Гагаринская, Рославльская, Сафоновская и Ярцевская центральные районные больницы.

Кроме того, обновят материально-техническую базу Смоленской областной клинической стоматологической поликлиники и Смоленского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ранее «Комсомольская правда» в Смоленске уже писала о том, что смоленская пара следователей представит регион на всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» 8 и 9 июля в Москве.