Студентка СмолГУ Мария Лукашова победила на Всероссийском конкурсе дизайнеров

Фото Правительства Смоленской области.

В Национальном центре «Россия» в Москве прошёл финал Всероссийского конкурса дизайнеров «Русский стиль», который в этом году стал одной из творческих площадок проекта «Многодетная Россия». Смоленскую область в финале представляла студентка Смоленского государственного университета Мария Лукашова.

Конкурс собрал дизайнеров, мастеров и локальные бренды со всей страны, которые представляли коллекции одежды, аксессуаров и украшений, сочетающие этнические традиции с современными трендами. Всего организаторы получили 136 заявок из 41 региона, а победителями стали 48 участников.

Мария Лукашова вышла в финал и представила на показе четыре сумки с золотой вышивкой, которые высоко оценило жюри. Она заняла первое место в номинации «Аксессуары».