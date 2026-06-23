В Смоленской области 23 июня воздух прогреется до +25 градусов

Фото: из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 24 июня в регионе переменная облачность, без существенных осадков, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, днём порывы до 11 м/с. Давление — 736 мм рт. ст., днём начнёт расти.

Температура ночью +8…+13 градусов, днём +20…+25. В Смоленске ночью +11…+13, днём +22…+24.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что студентка СмолГУ Мария Лукашова победила на всероссийском конкурсе дизайнеров «Русский стиль».