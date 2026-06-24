Смоленские поисковики вернули имена семи солдат, считавшихся пропавшими без вести

Фото: smolensk.er.ru

Вечер Памяти в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе был посвящён судьбам красноармейцев, которых удалось идентифицировать благодаря работе поисковиков, сообщает пресс-служба реготделения «Единой России». В мероприятии приняли участие секретарь отделения Игорь Ляхов и координатор проекта «Связь поколений» Нина Куликовских.

Останки 17-летнего Бориса Куликова и 41-летнего Ильи Спасскина, ушедших на фронт добровольцами из Москвы, подняли в Угранском районе. Уроженец Курской области (ныне Белгородской) Павел Шатохин, у которого остались четверо сыновей и дочка, геройски погиб под Ельней в 32 года. На Вечер Памяти приехали четыре его внучки.

Фото: smolensk.er.ru

Одна из историй была посвящена 22-летнему Ибрагиму Кличеву из Узбекистана, останки которого поднял в Холм-Жирковском районе отряд «Эхо». Документы с медальоном торжественно вручили военному атташе посольства Узбекистана.

В ближайшее время останки пяти бойцов захоронят на смоленской земле, а двух солдат перевезут в Белгородскую область на мемориал «Прохоровское поле». Родственникам вручили медали «Шагнувши в бессмертие».

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске начался приём предложений по кандидатам на Доску Почёта города.