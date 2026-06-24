Финал конкурса мемориальных проектов «Защитникам твоим, Россия» прошёл в Смоленске

Фото: Правительство СО.

С 21 по 23 июня областной центр объединил более 120 финалистов из 35 регионов России, сообщает Правительство Смоленской области. Конкурс организован при поддержке Минстроя России и проходит в рамках Года единства народов, объявленного президентом Владимиром Путиным. Всего поступило более 690 заявок со всей страны.

По итогам конкурса три победителя из Астраханской, Ростовской и Свердловской областей получат денежные призы на реализацию своих проектов. Смолянка Маргарита Язикова заняла 2 место в номинации «Офицеры».

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что смоленские поисковики вернули имена семи солдат, считавшихся пропавшими без вести.