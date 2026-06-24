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НовостиОбщество24 июня 2026 5:00

В Смоленской области проверят состояние контейнерных площадок и графики вывоза мусора

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании штаба с главами муниципалитетов и руководителями организаций обсудили содержание контейнерных площадок, вывоз мусора и санитарный порядок в населённых пунктах. Особое внимание уделили обращениям жителей, крупногабаритным отходам и строительному мусору, который запрещено складировать на контейнерных площадках. В регионе приступили к инвентаризации площадок, их состояние проверят Госжилинспекция и Роспотребнадзор. Также поручили актуализировать графики вывоза ТКО и договоры с перевозчиками.

Летом в регион приезжает много гостей, поэтому важно обеспечить порядок на остановках и общественных территориях, сказал губернатор Василий Анохин.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске прошёл финал всероссийского конкурса мемориальных проектов «Защитникам твоим, Россия».