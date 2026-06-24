5 килограммов наркотиков изъяли полицейские у петербуржца в Смоленской области

В Смоленской области задержали 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД. Сначала оперативники нашли закладку с 2,5 килограмма наркотического вещества в Смоленском районе. Позже на трассе Р-120 в Руднянском районе полицейские остановили автомобиль петербуржца, который пытался пересечь границу. В обшивке двери нашли ещё три пакета с наркотиком общей массой около 3 килограммов. Против мужчины возбуждены два уголовных дела — о сбыте наркотиков и покушении на контрабанду. Фигурант заключён под стражу. Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске 25 июня отключат холодную воду на нескольких улицах.