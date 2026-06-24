Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 9:07

В Смоленске стартовал второй сезон проекта «Голос города»

Источник:kp.ru
Фото: Новые люди.

Фото: Новые люди.

Официальное открытие нового сезона проекта партии «Новые люди» прошло на площадке ресторанного комплекса «Красный». Основная цель проекта — дать жителям возможность услышать местные таланты, а артистам — сделать первые серьёзные шаги на сцене. Участники проекта обретают свою аудиторию, получают отклик и мотивацию для продолжения творческого пути.

Фото: Новые люди.

Фото: Новые люди.

В этом году городские сцены «Голоса города» открыты в 35 регионах. Смоленская область — в их числе. Для каждого выступления артистам предоставляют оборудование, оформление сцены и организовывают концерты. Участникам остаётся только представить своё творчество массовой аудитории.

Фото: Новые люди.

Фото: Новые люди.

Всё лето участники проекта «Голос города» будут выступать на малых сценах, установленных на улицах Смоленска, фестивалях и тематических концерта. Ближайший крупный концерт проекта состоится 5 июля на фестивале ремесленников — «Июльск», который организует партия «Новые люди».

Фото: Новые люди.

Фото: Новые люди.

В прошлом году по всей стране прошло более 15 000 выступлений, а в проекте приняли участие более 4000 артистов.

«Проект “Голос города” — это гораздо больше, чем просто музыкальная площадка. Это возможность для талантливых людей заявить о себе, найти свою аудиторию и сделать первый серьёзный шаг в творчестве. Мы убеждены, что каждому человеку важно иметь пространство для самореализации. Именно через творчество рождаются новые идеи, формируются сообщества и раскрывается потенциал людей. Очень важно, чтобы у местных артистов была возможность выступать, получать поддержку и видеть отклик от зрителей», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Мельникова.