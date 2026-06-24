Тракторист в Смоленске сбил лежавшего на обочине мужчину

Фото из архива. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

23 июня около 16:00 на улице Вокзальной в Смоленске 60-летний водитель трактора «Беларус» с роторной установкой во время покоса травы наехал на 51-летнего мужчину, лежавшего на обочине, сообщает УМВД России по Смоленской области. Пострадавшего госпитализировали.

За сутки инспекторы выявили 190 нарушений ПДД, из них 5 — управление в состоянии опьянения.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что полиция изъяла более 5 килограммов наркотиков у петербуржца в Смоленской области.