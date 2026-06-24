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НовостиОбщество24 июня 2026 11:33

19-летняя курьерша из Смоленской области обманула пенсионеров из четырёх регионов

Источник:kp.ru

В сентябре–октябре 2025 года девушка в составе организованной группы забирала деньги у пожилых людей в Смоленской, Нижегородской, Тамбовской областях и Удмуртии, сообщает прокуратура Смоленской области. Мошенники звонили жертвам, представлялись сотрудниками полиции и госучреждений, убеждали снять сбережения и передать курьеру. Для убедительности использовали кодовые слова: «Ромашка», «Меля», «Победа» и «Я от Поляковой». Общая сумма похищенного превысила 11,5 миллиона рублей.

Курьершу задержали в Москве, она заключена под стражу. Уголовное дело направлено в Ярцевский районный суд.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что полиция изъяла более 5 килограммов наркотиков у петербуржца в Смоленской области.