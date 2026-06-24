13 ветеранов СВО получили дипломы программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам региональной программы «Герои СВОего времени. Смоленск», сообщает Правительство Смоленской области. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина как продолжение федеральной программы «Время героев».

В 2025 году на обучение подали заявки 273 человека, очное обучение завершили 13 курсантов. Среди выпускников — Александр Зайцев, ветеран боёв за Лиман, Лисичанск, Запорожье и Северодонецк, который после возвращения избран депутатом Смоленского горсовета. Его дипломная работа посвящена развитию уличного освещения в Смоленске. Губернатор Василий Анохин, выступивший наставником Зайцева, отметил, что боевой опыт выпускников превращается в управленческие решения на благо города.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области будут судить 19-летнюю курьершу, похитившую у пенсионеров 11,5 миллиона рублей.