Первый взгляд: что смоляне получили от транспортной реформы

Фото Снежаны Вишневской.

Две недели назад в Смоленске заработала транспортная реформа. На ряде маршрутов снизили цену проезда. Но вместе с новым тарифом горожане получили изменённые маршруты, сбои в расписании и почти полное отсутствие тех самых обещанных новых автобусов.

Долго запрягали - и всё равно не предупредили

Смоленский общественный транспорт давно требовал перемен. Маршрутки, живущие по собственному расписанию. Старые микроавтобусы с облупившимся салоном. Хроническая нехватка водителей. Всё это — знакомая картина для любого жителя города.

И вот 10 июня у частных перевозчиков, обслуживавших 21 маршрут, истекли свидетельства на право перевозки. Глава города Александр Новиков заявил, что маршруты переразыграют на новых условиях — с регулируемыми тарифами, пишут коллеги с сайта АиФ-Смоленск. Это принципиальный момент: регулируемый тариф даёт городу реальные рычаги влияния — требовать качество и штрафовать за его отсутствие.

Так и поступили. Прежние компании маршруты потеряли, им на смену пришли новые перевозчики — уже с официальными контрактами и чёткими обязательствами. По сути, вся реформа и держится на этих договорах.

Что изменилось на бумаге? Из номеров маршрутов исчезла буква «Н» (нерегулируемый тариф). Проезд теперь стоит столько же, сколько в муниципальном транспорте: 37 рублей по безналу и 39 — за наличные. Автобусы обязаны быть оснащены навигацией, кондиционерами, видеонаблюдением, голосовым информированием, системами мониторинга пассажиропотока и оплаты. Возраст машин — не старше 2021 года выпуска, экологический класс — не ниже ЕВРО-3.

По замыслу — удобнее, комфортнее, безопаснее. По ощущениям горожан — пока совсем наоборот.

Незнакомые маршруты на знакомых улицах

Больше всего вопросов вызвали изменения схем движения. Самый громкий случай — 46-й маршрут: его сократили, убрав конечную остановку у «Жилищника». Соцсети отреагировали мгновенно.

«Верните 46-й до конечной Жилищника!», «Областная больница — проходящая остановка, зачем там конечную придумали?!» — такие комментарии появились в городских пабликах сразу после запуска реформы.

В администрации Смоленска объяснили: изучили пассажиропоток и решили перенаправить ряд маршрутов. По условиям контрактов, город имеет право корректировать маршруты после анализа пассажиропотока — чтобы убрать дублирование и охватить новые направления. Жалобы горожан пообещали учесть. Но не сейчас и, судя по всему, не все.

Отдельная история — с обновлением парка. Современные автобусы на улицах Смоленска есть, но пока это единичные экземпляры. Основная масса машин — всё те же старые микроавтобусы. Перевозчикам дали срок до конца года, чтобы привести все в соответствие с требованиями контракта.

Вопрос в том, реально ли это.