Доходы Смоленска в 2025 году выросли на 1 миллиард рублей — до 14,7 миллиарда

Фото Смоленского городского Совета.

Шесть постоянных комиссий Смоленского городского Совета обсудили отчёт об исполнении бюджета города за 2025 год, сообщает пресс-служба горсовета. Вопрос будет включён в повестку очередной сессии, которую проведёт председатель горсовета Анатолий Овсянкин.

Фактические доходы Смоленска за отчётный период составили 14,7 миллиарда рублей — это на 1 миллиард больше, чем в 2024 году. Расходы — 14,2 миллиарда рублей, из них 8,4 миллиарда (59,3 процента) были направлены на социальную сферу. Общий объём безвозмездных поступлений из областного бюджета достиг 7,6 миллиарда рублей.

На прошлой неделе отчёт изучили четыре профильные комиссии, на этой — ещё две: по законности, регламенту и этике, а также планово-бюджетная. Депутаты также проанализировали исполнение бюджета за первый квартал 2026 года и рассмотрели изменения в главный финансовый документ на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Особое внимание на заседаниях уделили реализации четырёх национальных проектов — «Семья», «Молодёжь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и индустрия гостеприимства». На эти средства в 2025 году велось строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, закупалось современное оборудование, обновлялись объекты ЖКХ, велось переселение смолян из аварийного жилья и совершенствовалась городская инфраструктура.

Председатель планово-бюджетной комиссии Павел Самусенков подчеркнул: «Важно сказать о реализации в 2025 году четырёх национальных проектов. Данные нацпроекты позволили обеспечить уверенное решение вопросов по развитию столицы нашего региона. В числе приоритетных задач – строительство, капремонты учреждений образования, приобретение современного оборудования в школы и детские сады, а также обновление объектов ЖКХ, переселение смолян из аварийного жилья, совершенствование городской инфраструктуры».

Комиссия по законности, регламенту и этике также обсудила несколько проектов решений о внесении изменений в действующие муниципальные правовые акты. Все вопросы будут вынесены на коллегиальное рассмотрение депутатов на очередной сессии горсовета.