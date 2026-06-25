В Смоленской области за сутки произошло четыре пожара, в Вязьме эвакуировали троих жильцов

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

В 9:20 в Ельне на Пролетарской улице загорелся хозяйственный сарай. Постройка частично повреждена огнём изнутри, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. На месте работали шесть спасателей и две единицы техники.

В 21:15 в Вязьме на улице Кронштадская загорелась входная дверь квартиры на первом этаже пятиэтажки. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали с верхних этажей троих жильцов. Пострадавших нет. Предварительная причина — поджог. К тушению привлекались шесть сотрудников МЧС и три единицы техники.

В 2:47 в Гагарине на улице Первомайская горели два кирпичных гаража — выгорели изнутри. На месте работали семь спасателей и три единицы техники. В 3:45 в посёлке Верхнеднепровский на улице Патриса Лумумбы загорелся цельнометаллический гараж — постройка выгорела изнутри, тушением занимались три сотрудника и одна единица техники.

В 8:44 в Рославле в 16-м микрорайоне произошло подгорание пищи в квартире девятиэтажки — помощь спасателей не потребовалась. Также в Смоленске один раз выезжали на горение мусора. Для ликвидации последствий ДТП и на водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что доходы Смоленска в 2025 году выросли на 1 миллиард рублей — до 14,7 миллиарда.