Ветераны СВО в Смоленской области могут пройти диспансеризацию за один день

Фото: Правительство Смоленской области.

Обследование организовано во всех учреждениях первичной медицинской помощи и занимает один день, сообщает Правительство Смоленской области. В каждой поликлинике есть ответственный сотрудник, который помогает ветеранам. Еженедельно по вторникам и средам с 10:00 до 13:00 проходит приём «Время СВОих» — консультации узких специалистов и диагностика без предварительной записи.

При выявлении отклонений ветеранов направляют на углублённое обследование. Для жителей отдалённых населённых пунктов организовано телемедицинское наблюдение. Получить информацию можно у соцкоординаторов фонда «Защитники Отечества» или по телефону 8 (800) 302-24-28.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что за сутки в Смоленской области произошло четыре пожара, в Вязьме эвакуировали троих жильцов. Также доходы Смоленска в 2025 году выросли на 1 миллиард рублей — до 14,7 миллиарда.