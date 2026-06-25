Доходы бюджета Смоленской области в 2025 году превысили 100,5 миллиарда рублей

Фото: Правительство Смоленской области

На 28-м заседании Смоленской областной Думы депутаты единогласно поддержали отчёты об исполнении бюджета за 2025 год и первый квартал 2026 года. Доходы за 2025 год превысили 100,5 миллиарда рублей — на 2 процента больше, чем в 2024-м. Собственные доходы составили 79,3 миллиарда, увеличившись на 8 процентов. Федеральная помощь превысила 21 миллиард рублей.

Расходы исполнены в объёме 95,6 миллиарда рублей. Более половины из них направили на здравоохранение, образование и социальную поддержку. Средства также пошли на дорожную инфраструктуру, модернизацию ЖКХ и обновление социальных учреждений. В первом квартале 2026 года доходы составили 21,2 миллиарда рублей, собственные доходы выросли на 5,4 процента.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что ветераны СВО в Смоленской области могут пройти диспансеризацию за один день.