Число укушенных клещами в Смоленской области снизилось на 31 процент за неделю

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С начала года за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 1015 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области. За последнюю неделю зафиксировали 122 случая, из них 35 — дети. По сравнению с предыдущей неделей число пострадавших снизилось на 31 процент.

Из 309 исследованных клещей в 69 нашли возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма), в 12 — гранулоцитарного анаплазмоза человека, в одном — моноцитарного эрлихиоза человека.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что доходы бюджета Смоленской области в 2025 году превысили 100,5 миллиарда рублей.