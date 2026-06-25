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НовостиОбщество25 июня 2026 5:47

Ранее судимая женщина украла 16 тысяч рублей у 82-летней пенсионерки в Монастырщине

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег из дома 82-летней жительницы посёлка Монастырщина, сообщает УМВД России по Смоленской области. Пенсионерка вышла к соседям, а вернувшись, обнаружила пропажу 16 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к преступлению причастна ранее судимая жительница одной из деревень Монастырщинского округа 1985 года рождения. Женщина проникла в квартиру через незапертую дверь, забрала деньги из кошелька и скрылась. Полицейские изъяли у неё 13 тысяч рублей, остальное она успела потратить. Возбуждено уголовное дело о краже, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.