В Глинковском округе водитель Toyota сбил 4-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу

Фото из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ДТП случилось 24 июня около 11:05 в деревне Болтутино-1 на улице Центральной, сообщает УМВД России по Смоленской области. 70-летний водитель Toyota Hilux совершил наезд на 4-летнего ребёнка, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте из-за припаркованной машины. Девочку госпитализировали.

За сутки инспекторы выявили 240 нарушений, из них 2 пьяных водителя и 7 автомобилистов, перевозивших детей без кресел.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что мошенники создали фейковый Telegram-бот для кражи денег под видом соцвыплат.