Мошенники создали фейковый Telegram-бот для кражи денег под видом соцвыплат

Злоумышленники обещают пользователям выплаты свыше 200 тысяч рублей от имени государственной организации, сообщает Киберполиция России. После заполнения анкеты к диалогу подключается псевдоспециалист, который просит оплатить «гарантированный талон». Для убедительности аферисты отправляют скриншоты фейковых отзывов.

В полиции напоминают: госорганы никогда не предлагают получить социальную поддержку через Telegram-бот. Проверять информацию о льготах и выплатах нужно на сайте Социального фонда России.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что ранее судимая женщина украла 16 тысяч рублей у 82-летней пенсионерки в Монастырщине.