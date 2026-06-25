Партия «Новые люди» провела в Смоленске фестиваль чистоты

Фото: Новые люди

На озере Ключевое сторонники партии совместно с волонтёрами и неравнодушными жителями очистили территорию берега от мусора. К субботнику присоединились десятки смолян, которые решили провести выходной день с пользой для городской природы.

Фото: Новые люди

Для участников фестиваля чистоты была подготовлена насыщенная программа, чтобы это мероприятие стало чем-то большим, чем просто уборка. После плодотворной работы по очищению городского пляжа от мусора, всех ждали освежающие лимонады, полевая кухня от казаков Кубанской казачьей ассоциации по Смоленской области и музыкальное сопровождение от топовых диджеев. Также все желающие смогли покататься на сап-бордах и отдохнуть на берегу озера в дружеской атмосфере.

Фото: Новые люди

По словам организаторов, подобные мероприятия показывают, что забота о природе может быть не обязанностью, а приятным делом, объединяющим людей.

«Фестиваль чистоты — это не просто уборка территории, а возможность объединить людей, которые любят Смоленск и готовы делать его лучше своими поступками. Когда полезные инициативы сопровождаются общением, музыкой и хорошим настроением, к ним хочется возвращаться снова и снова», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Ксения Мельникова.

По итогам события с территории озера Ключевое были вывезены десятки мешков мусора. Теперь там можно безопасно и комфортно отдыхать, наслаждаясь чистотой и красотой любимого места.