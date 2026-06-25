Зарплаты растут - денег нет: почему Смоленск оказался в хвосте рейтинга семейного благосостояния

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Смоленская область заняла 72 место в общероссийском рейтинге семейного благосостояния. Семья с двумя работающими родителями и двумя детьми после всех базовых трат остаётся в среднем с 20 тысячами рублей на месяц. Это почти втрое меньше среднероссийского показателя - и повод разобраться, что за этой цифрой стоит.

Откуда цифры и что они значат

Рейтинг составили аналитики РИА Рейтинг на основе официальной статистики. Логика расчёта простая: берётся суммарный доход двух работающих родителей по медианной зарплате, из него вычитаются прожиточные минимумы на каждого члена семьи. Что осталось - то и считается «свободными деньгами».

Для сравнения по регионам авторы также учли стоимость потребительской корзины - чтобы не сравнивать яблоки с апельсинами там, где цены на всё разные.

Первые строчки ожидаемо заняли сырьевые регионы: Ямало-Ненецкий АО с показателем 141,4 тыс. руб., Ханты-Мансийский АО - 102,6 тыс., Магаданская область - 94,9 тыс. В хвосте списка - несколько республик Северного Кавказа. Смоленщина расположилась ближе к концу: потенциальный остаток у среднестатистической семьи здесь составил 20 889 руб. По России в среднем - 51,5 тыс. руб.

Что рейтинг не считает

Эксперт по управлению личными финансами Сергей Звягин в интервью коллегам с сайта АиФ-Смоленск обращает внимание: методика составления рейтинга показывает тенденцию, но не полную картину.

- Смоленщина стабильно держится в седьмом десятке год за годом. Это само по себе симптоматично - говорит о финансовом застое. Но в рейтинге не учитывается ни закредитованность населения, ни расходы на образование, ни транспорт. Долговая нагрузка в регионе сейчас составляет 51,1% - это значит, что половину зарплаты семьи отдают на погашение кредитов. Добавьте к этому тарифы ЖКХ, которые за три года выросли почти на 40%, и стоимость лекарств. Реальная картина оказывается куда жёстче, чем в таблице.

Эксперт подчёркивает: прожиточный минимум - это юридически установленная планка, ниже которой быть не может. Но реальные расходы семей, как правило, выше - с учётом всего, что официальная статистика в расчёт не берёт.

Системная проблема требует системного ответа

Кандидат экономических наук Олег Макаров смотрит на ситуацию шире - через призму региональной экономики.

- Методика, конечно, упрощённая, но она фиксирует тренд, и это ценно для управленческих решений. Если уровень благосостояния семей растёт - значит, всё идёт в правильном направлении. Если нет - нужно разбираться почему. Москва и Петербург не сырьевые, но в топе рейтинга - потому что туда стекаются инвестиции и высокооплачиваемые рабочие места. Смоленску нужна не точечная поддержка, а комплексная стратегия. Один из реальных инструментов - социальные карты для семей с детьми, чтобы покупать детские товары с частичным государственным субсидированием, скажем 50 на 50. Это и семьям помощь, и отечественным производителям поддержка, и деньги остаются внутри региональной экономики.

Кстати: новая выплата для смоленских семей

С 1 июня смоленские семьи с двумя и более детьми, нуждающиеся в поддержке, могут оформить ежегодную семейную выплату (ЕСВ).

Суть простая: государство возвращает часть уплаченного НДФЛ. Размер выплаты - разница между стандартной ставкой налога (13%) и льготной (6%), применённой к тем же доходам.

Условия получения:

• оба родителя официально трудоустроены и платили НДФЛ в предыдущем году;

• в семье двое и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если учатся на дневном);

• ежемесячный доход на одного члена семьи - не более 1,5 прожиточного минимума (26 334 руб. по действующим нормам).

Заявление подаётся с 1 июня по 1 октября, удобнее всего - через портал Госуслуг.