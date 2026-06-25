Доступный спорт в приоритете: в Гагарине появится центр настольного тенниса

Фото: Правительство Смоленской области.

В городе Гагарин Смоленской области готовятся к строительству второго в регионе Центра развития настольного тенниса. Об этом сообщил заместитель Председателя Государственной Думы РФ, президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Александр Бабаков.

По словам Александра Бабакова, вопрос развития спорта в Смоленской области обсуждался с губернатором Василием Николаевичем Анохиным.

«Я вижу, что тема доступного спорта, особенно детского спорта, в регионе одна из приоритетных. Мы уже открыли Центр развития настольного тенниса в Смоленске. Но будут и другие. Сейчас мы готовимся запустить подобный проект в городе Гагарин. В целом, у нас с руководством региона сложилось полное взаимопонимание, чтобы дальше двигаться в этом направлении, а Центры развития настольного тенниса становились точками притяжения для жителей Смоленской области. Но в планах не только строительство крупных объектов, но и обеспечение различных организаций региона столами, ракетками, качественным покрытием. Не обязательно концентрировать все активности в новых Центрах, где то достаточно сделать ремонт существующих спортивных объектов. Но создавать для людей условия для занятий спортом необходимо однозначно», — подчеркнул Президент ФНТР.

Новый центр в Гагарине продолжит системную работу по популяризации настольного тенниса в регионе и даст дополнительные возможности для тренировок и проведения соревнований, в том числе для юных спортсменов.

Напомним, что ранее, в День защиты детей, президент ФНТР Александр Бабаков и губернатор Смоленской области Василий Анохин открыли Центр развития настольного тенниса в Смоленске — первый в регионе объект такого масштаба. Пространство рассчитано не только на регулярные тренировки, но и на проведение соревнований различного уровня. Инфраструктура центра включает раздевалки, медицинский кабинет, тренерские комнаты и трибуны для зрителей.

Александр Бабаков дал символический старт работе объекта, выполнив первую подачу. Он отметил, что открытие центра — результат совместной работы ФНТР и руководства региона, чтобы привлечь к занятиям спортом ещё больше жителей области. Смоленская область активно участвует в программах развития настольного тенниса: в частности, реализуется проект «Настольный теннис - в школу». В ближайшее время образовательные учреждения региона получат первые 100 теннисных столов.