В Смоленской области капитально ремонтируют 18 учреждений образования в 2026 году

Фото: Правительство СО.

В этом году обновляют школы, детские сады и организации среднего профессионального образования, сообщает Правительство Смоленской области. В Верхнеднепровском технологическом техникуме ремонтируют общежитие: обновляют кровлю, фасад, инженерные системы, меняют окна и двери. В Сафонове также ремонтируют общежитие филиала академии профессионального образования — проводят комплексное обновление здания.

В Гагарине ремонтируют детский сад «Колокольчик»: обновляют кровлю, фасад, внутренние помещения и инженерные сети. В Пречистенской средней школе имени И.И. Цапова Гагаринского округа продолжается капремонт — отремонтируют кровлю, фасад и инженерные системы, после завершения школу оснастят новым оборудованием. В Дорогобужской средней школе №2 ремонтируют учебный корпус, особое внимание — кабинетам химии и технологии. Основные работы планируют завершить к сентябрю.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске 26 июня отключат холодную воду на нескольких улицах.