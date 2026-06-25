Анатолий Овсянкин: «Личный приём – это доверие»

Фото Смоленского городского Совета

Председатель Смоленского городского Совета, заслуженный врач Российской Федерации Анатолий Овсянкин провёл второй в этом месяце приём смолян в общественной приёмной «Единой России».

Записаться можно по телефону 22-15-50.

«Личный приём – это доверие, возможность выслушать людей, вместе обсудить варианты действий в той или иной ситуации, которая беспокоит. В этот раз обращения поступили разные: начиная от жилищно-бытовых вопросов, заканчивая культурно-просветительскими инициативами. По некоторым темам дал консультации на месте, по оставшимся – свяжусь с профильными службами и обязательно буду на связи с жителями! Помочь – основная задача», - прокомментировал Анатолий Овсянкин.

Председатель Смоленского городского Совета ежемесячно проводит несколько приёмов граждан. Запись осуществляется по телефонам: 22-15-50 и 38-11-81.