В Смоленске и области за сутки произошло три ДТП и один пожар

Фото из архива. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сафоновском округе в районе деревни Пустыня загорелся легковой автомобиль, он выгорел до основания, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

В трёх ДТП пострадал один человек. В 15:22 в посёлке Загорье столкнулись четыре легковушки — обошлось без пострадавших. В 16:33 на улице Николаева в Смоленске столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл — мотоциклиста госпитализировали. В 21:18 в деревне Слобода Монастырщинского округа мотоцикл врезался в легковушку — пострадал один человек. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области капитально ремонтируют 18 учреждений образования в 2026 году.