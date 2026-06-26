В Смоленской области в 2026 году отремонтируют 100 километров дорог по нацпроекту

Фото: Правительство Смоленской области.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт порядка 100 километров региональных и межмуниципальных дорог, а также более 15 километров улично-дорожной сети Смоленска. В областном центре работы идут на улицах Попова, Маршала Жукова, Мира, Зои Космодемьянской, проспекте Строителей и 2-м Верхнем Волоке.

К устройству выравнивающего слоя приступили на нескольких участках, включая трассы «Ершичи – Шумячи – Хиславичи», «Рославль – Ершичи», «Смоленск – Вязьма» и другие. Все работы планируют завершить до конца года. В 2025 году обновили почти 112 километров дорог.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что за сутки в Смоленске и области произошло три ДТП и один пожар.