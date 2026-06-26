628 социальных контрактов заключили в Смоленской области в 2025 году

Фото: Правительство Смоленской области.

Это на 18 процентов больше, чем годом ранее, сообщает Правительство Смоленской области. Свыше 380 из них направлены на развитие предпринимательства. В 2026 году планируют заключить более 660 контрактов.

Максимальная сумма поддержки — до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. При дополнительном региональном соцконтракте общая сумма может достигать 700 тысяч рублей. Для участников СВО с 2026 года действуют особые условия: им не требуется оценка дохода семьи, достаточно рекомендации фонда «Защитники Отечества». Заявление можно подать в органах соцзащиты, МФЦ или на «Госуслугах».

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленской области в 2026 году отремонтируют 100 километров дорог по нацпроекту.