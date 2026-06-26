В СОКБ появилось оборудование для безопасных операций на щитовидной железе

Фото: Министерство здравоохранения Смоленской области.

Смоленская областная клиническая больница получила современную систему для интраоперационного нейромониторинга, сообщает Министерство здравоохранения Смоленской области. Оборудование позволяет хирургам в реальном времени отслеживать состояние возвратного гортанного нерва, который отвечает за голос и дыхание.

Нейромониторинг снижает риск повреждения нервов и послеоперационных нарушений голоса, повышает безопасность при сложных и повторных операциях. Министр здравоохранения Виктория Макарова отметила, что внедрение передовых технологий — шаг к качественной и безопасной медицинской помощи для смолян.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что 628 социальных контрактов заключили в Смоленской области в 2025 году. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее. Свыше 380 из них направлены на развитие предпринимательства. Участники СВО могут получить до 350 тысяч рублей на открытие дела без оценки дохода семьи.