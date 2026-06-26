В Смоленске с 26 июня стартует трёхдневный праздник Дня молодёжи

Фото из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главная сцена на площади Ленина, показ «Модный код России» на улице Конёнкова, «Улица спорта» на Глинки, гастрофестиваль и ярмарка на улице Ленина и Массовом поле.

27 июня в 13:00 на площади Ленина начнётся торжественное открытие. В дневной программе выступят народный артист России Дмитрий Маликов, певец Хабиб, блогеры Влад Кобяков и Артур Бабич. Ведущие — Янгер, Лео Канделаки, Карина Кросс и Женя Кривцова. Кульминацией станет массовое исполнение легендарной «Катюши» — инициатива принадлежит 15-летнему Дмитрию Микуличу, прапраправнуку поэта Михаила Исаковского . Вечером с 19:00 до 22:00 на сцену выйдут хедлайнеры BEARWOLF, ELMAN и JONY .

На улице Глинки развернётся «Улица спорта»: баскетбол 3х3, скалолазание, настольный теннис, тяга автомобиля, подъём бревна, хоккей, футбол, гимнастика, единоборства, нормативы ГТО и кёрлинг .

На улице Коммунистической — «Улица творчества»: костюмированные интерактивы от музея-заповедника и театра «Порубежье» (быт смоленского дворянства, воинская культура XVII–XVIII веков), открытые концерты и мастер-классы по кукловождению .

На улице Октябрьской Революции — волонтёрство, образование и карьера: мастер-классы по первой помощи, квест по донорству, проверка здоровья, консультации кадрового центра . Впервые будет работать мобильный туристско-информационный центр с путеводителями и картами .

В Гнёздово 26 июня в 19:30 пройдёт семейный праздник «Гнёздово молодецкое» с ремесленными и кулинарными мастер-классами, экскурсиями и спортивными состязаниями . У кинотеатра «Современник» все три дня — танцевальный марафон . На железнодорожном вокзале открыта фотовыставка «Путь для молодёжи» .

Вход на все площадки свободный. Полная программа — в официальной группе события.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в СОКБ появилось оборудование для безопасных операций на щитовидной железе.