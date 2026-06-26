Суд отменил штраф предпринимателю из Вязьмы за неубранный снег у магазина

Судья Смоленского областного суда изменил постановление административной комиссии Вяземского округа, которым индивидуального предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что 20 февраля он не очистил от снега и наледи прилегающую территорию магазина, сообщает объединённая пресс-служба судов Смоленской области. Первоначально Вяземский районный суд снизил штраф до 20 тысяч рублей.
В жалобе предприниматель указал, что арендует помещение в многоквартирном доме, а за содержание прилегающей территории отвечает управляющая компания по договору управления. Судья областного суда согласился с этим доводом и исключил из постановления выводы о нарушении правил уборки снега. При этом предпринимателя всё же признали виновным в том, что у входа в магазин не было урны, и предписание о штрафе оставили в силе.