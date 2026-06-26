Суд отменил штраф предпринимателю из Вязьмы за неубранный снег у магазина

Фото: Смоленский областной суд.

Судья Смоленского областного суда изменил постановление административной комиссии Вяземского округа, которым индивидуального предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что 20 февраля он не очистил от снега и наледи прилегающую территорию магазина, сообщает объединённая пресс-служба судов Смоленской области. Первоначально Вяземский районный суд снизил штраф до 20 тысяч рублей.

В жалобе предприниматель указал, что арендует помещение в многоквартирном доме, а за содержание прилегающей территории отвечает управляющая компания по договору управления. Судья областного суда согласился с этим доводом и исключил из постановления выводы о нарушении правил уборки снега. При этом предпринимателя всё же признали виновным в том, что у входа в магазин не было урны, и предписание о штрафе оставили в силе.