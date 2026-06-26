В Смоленске продлили ограничение движения по улице Коммунистической до 2 июля

Фото из архива. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ремонтных работ на улице Коммунистической продлены сроки ограничения и прекращения движения транспорта, сообщает администрация Смоленска . Ограничения действуют на участке от дома №6 до пересечения с улицей Октябрьской Революции (дом №1/2).

На период ограничений будут установлены временные дорожные знаки. В часы полного прекращения движения проезд для всех видов транспорта будет закрыт . Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что суд отменил штраф предпринимателю из Вязьмы за неубранный снег у магазина, так как за уборку территории отвечает управляющая компания.