Житель Демидовского района заплатит 1 млн рублей за вырубку семи елей в Поозерье

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В феврале 2026 года 44-летний мужчина без разрешительных документов спилил семь елей на территории национального парка «Смоленское Поозерье», сообщает прокуратура Смоленской области. Древесину он хотел использовать для личных нужд: разделил стволы на брёвна и вывез для переработки. Ущерб природным комплексам превысил 2,2 миллиона рублей. В ходе следствия мужчина полностью возместил вред. Суд приговорил его к штрафу в 1 миллион рублей и конфисковал бензопилу «Штиль». Приговор не вступил в силу.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что в Смоленске продлили ограничение движения по улице Коммунистической до 2 июля.