Трансграничные поезда Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск перевезли почти 17 тыс. пассажиров за два месяца

Фото: Правительство СО.

С апреля по май 2026 года поезда по двум маршрутам перевезли 16 837 человек. В апреле пассажиропоток составил 6 955 человек, в мае — 9 882. Рост связывают с удобством логистики: теперь пассажиры могут делать пересадку на поезда до Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Бреста и других городов без пересадок на границе.

Запуск маршрутов приурочили к 30-летию образования Союзного государства. Регулярное сообщение возобновили после того, как в августе 2024 года запустили поезда до приграничных станций Заольша и Осиновка. Губернатор Василий Анохин отметил, что направления востребованы у жителей Смоленской области и соседних регионов Беларуси.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что житель Демидовского района заплатит 1 миллион рублей за вырубку семи елей в Поозерье.