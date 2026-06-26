В Смоленске ко Дню молодёжи перекроют центр города до 29 июня

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В связи с празднованием Дня молодёжи в Смоленске вводятся временные ограничения движения транспорта на центральных улицах, сообщает администрация города .

До 22:00 29 июня полностью закрыты для автотранспорта улица Ленина (парковка у дома 7/2 и участок у дома 1 по улице Глинки), а также улицы Кирилла и Мефодия и Карла Маркса . Кроме того, с 08:00 25 июня до 22:00 29 июня движение полностью прекращено на улицах Октябрьской Революции, Пржевальского, Конёнкова, Глинки и Коммунистической . Также с 00:00 до 09:00 27 июня ограничат проезд Маршала Конева вдоль дома 23г по проспекту Гагарина, а с 09:00 до 22:00 того же дня проезд будет полностью закрыт .

В связи с перекрытиями автобус муниципального маршрута №21 будет следовать по улице Большой Советской в обоих направлениях .

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что трансграничные поезда Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск перевезли почти 17 тысяч пассажиров за два месяца.