В Смоленске создадут информационный центр о культурных мероприятиях России и Беларуси

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В видеообращении к участникам XIII Форума регионов России и Белоруссии в Минске президент Владимир Путин заявил о планах по созданию в Смоленске информационного центра, сообщает Правительство Смоленской области. Центр будет предоставлять всем желающим сведения о выставках, презентациях, концертах и других культурных, исторических и мемориальных мероприятиях в обеих странах.

Президент отметил, что российско-белорусские отношения носят стратегический характер, а связи между регионами создают фундамент для сотрудничества в политике, экономике и гуманитарной сфере. В апреле запущены трансграничные поезда Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша. Губернатор Василий Анохин поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что решение о создании центра подтверждает роль региона как важного звена в интеграционных процессах Союзного государства.