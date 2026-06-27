Концерты, спорт и модные показы: программа Дня молодёжи в Смоленске 27 июня

Фото: Правительство СО.

27 июня в Смоленске развернутся основные праздничные площадки, посвящённые Дню молодёжи.

Площадь Ленина — главная сцена. В 13:00 начнётся торжественное открытие с участием народного артиста России Дмитрия Маликова, певца Хабиба и блогеров Влада Кобякова и Артура Бабича. Жители и гости города вместе исполнят «Катюшу». Ведущие — Янгер, Лео Канделаки, Карина Кросс и Женя Кривцова. С 19:00 до 22:00 выступят хедлайнеры BEARWOLF, ELMAN и JONY.

Улица Конёнкова — показ «Модный код России» при поддержке проекта «Мост в будущее». Свои коллекции представят молодые российские и зарубежные дизайнеры, а также смоленские региональные бренды.

Улица Глинки — «Улица спорта». Гостей ждут соревнования по баскетболу 3х3, мастер-классы по скалолазанию и настольному теннису, силовые дисциплины: тяга автомобиля и подъём бревна. Можно будет испытать силы в хоккее, футболе, художественной гимнастике, единоборствах, выполнить нормативы ГТО и поиграть в кёрлинг.

Улица Коммунистическая — «Улица творчества». Смоленский музей-заповедник и исторический театр «Порубежье» развернут костюмированные интерактивные площадки, посвящённые быту и традициям смоленского дворянства, а также воинской культуре. Культурно-досуговый центр «Губернский» и Театр кукол имени Д.Н. Светильникова проведут открытые концерты и мастер-классы по кукловождению.

Улица Октябрьской Революции — волонтёрство, образование и карьера. Мастер-классы по оказанию первой помощи, квест по донорству, проверка здоровья. Ведущие образовательные организации региона познакомят с востребованными профессиями и возможностями трудоустройства, пройдут консультации специалистов кадрового центра.

Гастрономический фестиваль и ярмарка «Создано молодыми» — с 12:00 до 21:00 на улице Ленина и Массовом поле. На Массовом поле будут работать семейные зоны, планетарий и виртуальная реальность.

Пространство «Гордость» — у Громовой башни и в сквере Памяти Героев пройдут встречи с участниками СВО, спасателями, добровольцами и спортсменами, презентации патриотических клубов и объединений.

Бесплатные экскурсии от Центра развития туризма: прогулки по историческому центру, викторины, розыгрыши, фотосессии с Григорием Потёмкиным и Екатериной II. Запись — на стенде Центра развития туризма.

Впервые на празднике будет работать мобильный туристско-информационный центр на пересечении улиц Октябрьской Революции и Коммунистической. Здесь можно получить путеводители, карты и узнать о достопримечательностях региона. Вход на все площадки свободный.