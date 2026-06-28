28 июня в Смоленске: фестиваль электронной музыки, уличные культуры и локальная еда — второй день Дня молодёжи

Фото: Правительство Смоленской области.

27 июня Смоленск, Молодёжная столица России-2026, с размахом отметил День молодёжи, превратив центральные улицы города в настоящий фестиваль творчества, спорта и инноваций. Всего для гостей открылись 69 интерактивных зон, посвящённых трём ключевым ценностям: мечте, единству и гордости.

Главная сцена на площади Ленина собрала тысячи зрителей. Торжественное открытие посетил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, который высоко оценил организацию праздника. На сцене выступили народный артист России Дмитрий Маликов, певец Хабиб, блогеры Влад Кобяков и Артур Бабич . Кульминацией стало массовое исполнение «Катюши», написанной смоленским поэтом Михаилом Исаковским. Вечернюю программу продолжили хедлайнеры BEARWOLF, ELMAN и JONY .

Улицы города превратились в тематические пространства. На улице Конёнкова прошёл показ «Модный код России» с участием локальных брендов и дизайнеров из стран СНГ. Улица Глинки стала «Улицей спорта» с баскетболом 3х3, скалолазанием и силовыми дисциплинами. На Коммунистической развернулись творческие мастерские музеев и театров.

Организаторы отметили, что День молодёжи в Смоленске объединил около 100 тысяч участников . Праздничные мероприятия продолжаются, вход на все площадки свободный .

Программа на 28 июня: куда сходить

В воскресенье, 28 июня, гостей ждёт фестиваль электронной музыки на главной сцене площади Ленина с 15:00 до 21:00. Выступят диджеи Kolpakov, Vinni Chase & Sonic, Hard Rock Sofa, Aiwaska, BYOR, а хедлайнерами вечера станут Swanky Tunes & Shapov .

Скейт-парк ДС «Юбилейный» с 11:00 до 18:00 примет региональный этап Фестиваля уличных культур «Кардо». Соревнования пройдут по скейтбордингу, трюковому самокату, BMX, граффити, хип-хопу и брейкингу .

Гастрономический фестиваль и ярмарка «Создано молодыми» продолжат работу с 12:00 до 21:00 на улице Ленина и Массовом поле. Будут представлены локальные производители, популярные заведения Смоленска и товары молодых ремесленников. Партнёрские площадки СБЕРа, Движения Первых, платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание» предложат семейные, культурные, спортивные и образовательные зоны. Вход свободный.